В Подмосковье произошло крупное ДТП, в котором столкнулись три автомобиля и одно маршрутное такси, сообщает агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на столичную Госавтоинспекцию. Инцидент произошёл на Панфиловском проспекте в Зеленограде.

"Четыре автомобиля, один из которых является маршрутным такси, столкнулось на Панфиловском проспекте. В результате аварии никто не пострадал", - сказал источник из ГИБДД.

Сотрудники полиции разбираются в причинах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.