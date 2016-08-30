В сети обмена фотографиями Instagram появились изображения такси, на крыше которых лежит...губка. Таким оригинальным образом полулегальные таксисты (так называемые "бомбилы"), по всей вероятности, решили избежать наказания за использование атрибутов такси при отсутствии лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров.

На одном из фото в Сети запечатлены машины с вокзала в подмосковном Солнечногорске.

– Да это обычная мера предосторожности, – рассказывает Metro таксист Владимир. – В Солнечногорске правда есть такие машины, был там сегодня. Я на свою машину ради прикола тоже поставил, но потом снял. Вообще часто бывает так, что у нас, "нелегалов", все документы с собой, занимаемся извозом на законном основании. Просто на одной машине есть "шашечки", а на другой, допустим, нет. Приехал на ней на "точку", а тебе говорят: сегодня, может, рейд какой будет, проверки глобальные. Вот и страхуемся. Не думаю, что это типа "тренд" какой-то будет. Да и что делать с этим губками? Газу дашь – они и слетят с крыши.

Отметим, что закон Российской Федерации обязывает владельцев легковых такси проводить государственный техосмотр каждые 6 месяцев, а также оборудовать автомобили таксометром, цветографической схемой (рисунок "шашечек") и опознавательным оранжевым фонарем.

В случае использования атрибутов такси при отсутствии лицензии водители могут получить штраф.