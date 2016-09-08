В подмосковном городе Видное задержан азербайджанец, которого подозревают в развращении 13-летнего мальчика.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы, в полицию обратился 56-летний местный житель, который сообщил, что в его квартире на улице Советская неизвестный совершил в отношении его 13-летнего сына развратные действия.

Сотрудники МВД в ходе розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный уроженец Азербайджана, проживающий в Видном без регистрации.

Мужчину доставили в следственный отдел для разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".