Неизвестные в Истринском районе Подмосковья обокрали дом народного артиста РФ Александра Домогарова – из особняка вынесли ювелирные изделия и дорогостоящие часы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона, "кража ценностей и часов совершена из частного дома Александра Домогарова, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе "Зелёная горка".

Заявление о претупление поступило в полицию накануне утром.

В свою очередь в пресс-службе полиции подтвердили факт поступления заявления о краже в частном доме, не уточнив других подробностей.

"По поступившему заявлению проводится проверка, устанавливается ущерб от кражи", – отметили в пресс-службе.