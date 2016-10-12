Неизвестные в Истринском районе Подмосковья обокрали дом народного артиста РФ Александра Домогарова – из особняка вынесли ювелирные изделия и дорогостоящие часы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона, "кража ценностей и часов совершена из частного дома Александра Домогарова, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе "Зелёная горка".
Заявление о претупление поступило в полицию накануне утром.
В свою очередь в пресс-службе полиции подтвердили факт поступления заявления о краже в частном доме, не уточнив других подробностей.
"По поступившему заявлению проводится проверка, устанавливается ущерб от кражи", – отметили в пресс-службе.