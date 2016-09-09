В Домодедовском районе Подмосковья преступной группой совершено нападение на автомобиль фельдъегерской службы.

В результате злоумышленники похитили четыре пистолета и документа, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сегодня во второй половине дня в Домодедовском районе Подмосковья группа неизвестных в количестве от шести до восьми человек совершила вооруженное нападение на автомобиль фельдъегерской службы, – рассказал источник. – С похожими на автомат предметами под угрозой применения оружия они забрали четыре пистолета и документы, которые перевозились в машине".

Идёт розыск подозреваемых. Проводится проверка.