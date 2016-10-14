Накануне, 13 октября, в подмосковном городе Павловский Посад из больницы сбежала школьница. Причём, с собой она умудрилась прихватить двоюродную сестру и братика. Малышке полтора года, а мальчику всего семь месяцев.

Известно, что школьнице 11 лет. В больницу этих детей привезли со съемной квартиры, в которой дети находились без мамы и папы и даже без каких-либо взрослых людей, передаёт АГН Москва.

Ближе к вечеру старшая сестра смогла сбежать из больницы вместе с малышами.

"Да, действительно, вчера в Павловском Посаде произошло такое ЧП. Проводится проверка всех его обстоятельств. Сейчас больше ничего сообщить не можем", – рассказали Metro в пресс-службе Подмосковной полиции.