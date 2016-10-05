4 октября в Пятигорске пропала девочка 7 лет, на её поиски были брошены все силы полиции, а также отряды волонтёров. К счастью, уже вскоре её удалось обнаружить в другом городе, сообщает информационное агентство "Говорун". Нашли маленькую школьницу целой и невредимой в одном из жилых домов в поселке Иноземцево. Похитителя задержать на месте не удалось, но уже к полуночи он был пойман.

Как сообщает агентство, задержанный ранее уже имел судимость за убийство, а также проходил курс лечения в местной психиатрической лечебнице. Отпустить он её решил тогда, когда понял, что информация о том, что в Пятигорске пропала девочка широко распространилась и его вместе с ребёнком стали активно разыскивать. До сих пор остаётся неизвестным, какой был мотив у мужчины.

Как отмечают журналисты, быстро найти школьницу удалось благодаря активной позиции горожан, которые . С вечера стали прочесывать улицы и переулки, раздавать листовки прохожим и подключать всех неравнодушным к поискам ребёнка. В 21:00 в районе автовокзала было множество мобильных групп, которые тесно взаимодействовали с полицией.

Напомним, что девочка пропала в Пятигорске 4 октября в районе школы №30. По имеющимся на тот момент данным, её увел мужчина 40 лет, высокий, худощавый. Очевидцы сообщили, что около Магнита на Первомайской спрашивал как пройти к трамваю.