Елисеевский доходный дом построили в 1889–1890 гг. Он был рассчитан на богатых арендаторов, квартиры имели элитную и удобную по тем временам планировку.

Каждый, кто сегодня заходит в парадное, может почувствовать тяжесть оригинальных резных дубовых дверей. На полу – плитка из прессованной цветной мраморной крошки, дорогое удовольствие для тех времён. Стены и потолок украшает лепнина, когда-то она была местами позолочена, а не просто покрыта побелкой, как сейчас. Повсюду можно увидеть старинное чугунное литьё – решётки вентиляции, балясины с двуглавыми грифонами на лестнице.

– По ступенькам очень удобно подниматься, – подмечает Евгений Колесник, экскурсовод.

В парадном сохранились оригинальные циркульные рамы с частично уцелевшим остеклением конца позапрошлого века, но лишившиеся расписных витражей. К сожалению, имена мастеров (лепщиков, витражистов) и названия фирм – производителей лифта и формового чугунного литья неизвестны. На третьем этаже в 600-метровой квартире жили сами хозяева.

– Последний Елисеев, врач, не покинул Россию после революции и остался жить в квартире отца, превращённой в коммуналку. Был расстрелян в 1938 году как чуждый классовый элемент, – рассказывает Евгений Колесник.

В доме с самого начала был лифт, один из первых в Петербурге.

– В советские годы его варварски заменили без всякого учёта особенностей архитектуры, – продолжает Евгений. – Но всё же сохранилось первоначальное оформление входов в лифт на третьем и четвёртом этажах. А в деревянном наличнике над лифтом и сегодня можно увидеть монограмму Елисеевых.

Интересные факты:

• Бывший доходный дом известного купца Г.Г. Елисеева был построен по проекту Г.В. Барановского. Это одна из первых работ архитектора, который позже построил самое известное здание на Невском проспекте – Елисеевский магазин.

• При оформлении фасада здания Барановский отказался от использования традиционной для Петербурга штукатурки и применил облицовочный кирпич.