В ветеринарном центре Петрозаводска врач Мария Фирсова практически "подковала блоху". Она наложила шину на лапку недавно родившегося джунгарского хомячка по кличке Васька.

– Хозяин, который при покупке почему думал, что берёт себе мышонка, принёс нам его с травмой лапки, – поделилась с Metro Мария. – Ксорее всего, он повредил её пока носился по клтке – он такой активный. Рентген такому малышу мы делать не стали, сразу предположили, что это вывих запятного сустава.

По её словам, операция была не трудной.

– Ничего необычного в операции не было, Сложность была только в том, что пациент был очень маленьким, – пояснила она Metro. – Делали без наркоза, но Васька так стойко всё выдержал, такой молодец!

После того, как новость попала в Сеть, малыш-джунгарик стал набирать популярность у пользователей.

– Теперь меня просят снять видео, когда его принесут на съёмку гипса в начале сентября, – добавила Мария.