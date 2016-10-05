

Сотрудники районного угрозыска задержали в Петергофе мужчину, который подозревается в умышленной порче машины. Как выяснилось, мужчина уже ранее был судим. А машину бывшего работодателя он поджёг из чувства мести.

Инцидент произошёл ещё в августе этого года. В ночь на 28 августа злоумышленник повредил автомашину «Peugeot 306», припаркованную во дворе дома на Озерковой улице в городе Петергофе, сообщает 5 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу.

Накануне, 3 октября, оперативниками уголовного розыска был задержан 30-летний ранее судимый житель Ленинградской области, изобличенный в поджоге автомобиля. Выяснилось, что иномарка принадлежит бывшему руководителю, который уволил мужчину и не рассчитался с ним. Поэтому бывший работник решил из «чувства мести» поджечь имущество работодателя.

- Следственным отделом ОМВД России по Петродворцовому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.