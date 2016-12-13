Посылку, которую пытались передать одному из заключенных в петербургское СИЗО-4, на досмотре не пропустила служебная собака. В посылке обнаружили мыло. Однако банная принадлежность оказалась с сюрпризом.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу, внутри обнаружили семь кусков камнеобразного вещества коричнево-зеленого цвета. Как выяснили специалисты, вещество было растительного происхождения.

Но это был не единственный сюрприз. Внутри тюбика от зубной пасты нашли перемотанный скотчем сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Как уточняет подробности "Фонтанка", служебный лабрадор Альмира задержала посылку из Мурманска на имя заключенного, сидящего в следственном изоляторе № 4 на улице Лебедева.

Эксперты определили, что вместо банных принадлежностей хотели передать заключенному. Выяснилось, что это были амфетамин массой один грамм и два грамма гашиша.

Сотрудники СИЗО проводят проверку.