Енотовидную собаку привезли в петербургский центр помощи диким животным "Велес" поздно вечером 31 октября. Животное попало под колеса автомобиля, перебегая дорогу.

В центре "Велес" Metro рассказали, что у енотовидной собаки в ДТП был поврежден позвоночник.

- Со вчерашнего вечера существенных изменений в состоянии животного не произошло, - отметили в центре. – Енотовидная собака ни на что не реагирует. Выживет ли животное, будет понятно через несколько дней.

Это уже пятый случай попадания енотовидной собаки под колеса автомобиля, зарегистрированный сотрудниками центра "Велес" за месяц.

Последний случай произошел буквально несколько дней назад, заявили в центре. Енотовидная собака, которую привезли на прошлой неделе, уже чувствует себя лучше и даже начала есть.