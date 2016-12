В Яндекс.Музыке посчитали, какие треки, альбомы и исполнители были самыми популярными среди петербургских пользователей в уходящем году.

Изучая статистику прослушиваний, аналитики заметили, что в Петербурге живёт один из главных поклонников «Аукцыона». За год он включал песни группы больше 25 тысяч раз — это абсолютный рекорд среди пользователей сервиса.

В общий петербургский топ-10 треков не попала ни одна русскоязычная песня, он полностью состоит из музыки иностранных исполнителей:

Twenty One Pilots — «Stressed Out»

Coldplay — «Hymn For The Weekend»

The Avener — «To Let Myself Go»

Carla's Dreams — «Sub Pielea Mea»

Lost Frequencies and Janieck Devy — «Reality»

Duke Dumont — «Ocean Drive»

Alan Walker — «Faded»

Sia — «Unstoppable»

Burak Yeter and Danelle Sandoval — «Tuesday»

Justin Timberlake — «Can't Stop The Feeling!»

Десятка самых популярных исполнителей выглядит так:

Coldplay

Кино

Ленинград

Twenty One Pilots

Alan Walker

SEREBRO

Сплин

Felix Jaehn

Земфира

Би-2

Три главные альбома в Петербурге — как и во всей России — пластинки Сии, SEREBRO и Coldplay:

Sia — «This Is Acting»

Coldplay — «A Head Full of Dreams»

SEREBRO — «Сила трёх»

При подсчёте учитывались прослушивания как на сайтах, так и в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. В общем каталоге сервисов более 25 млн треков сотен тысяч исполнителей.