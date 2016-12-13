В Яндекс.Музыке посчитали, какие треки, альбомы и исполнители были самыми популярными среди петербургских пользователей в уходящем году.
Изучая статистику прослушиваний, аналитики заметили, что в Петербурге живёт один из главных поклонников «Аукцыона». За год он включал песни группы больше 25 тысяч раз — это абсолютный рекорд среди пользователей сервиса.
В общий петербургский топ-10 треков не попала ни одна русскоязычная песня, он полностью состоит из музыки иностранных исполнителей:
Twenty One Pilots — «Stressed Out»
Coldplay — «Hymn For The Weekend»
The Avener — «To Let Myself Go»
Carla's Dreams — «Sub Pielea Mea»
Lost Frequencies and Janieck Devy — «Reality»
Duke Dumont — «Ocean Drive»
Alan Walker — «Faded»
Sia — «Unstoppable»
Burak Yeter and Danelle Sandoval — «Tuesday»
Justin Timberlake — «Can't Stop The Feeling!»
Десятка самых популярных исполнителей выглядит так:
Coldplay
Кино
Ленинград
Twenty One Pilots
Alan Walker
SEREBRO
Сплин
Felix Jaehn
Земфира
Би-2
Три главные альбома в Петербурге — как и во всей России — пластинки Сии, SEREBRO и Coldplay:
Sia — «This Is Acting»
Coldplay — «A Head Full of Dreams»
SEREBRO — «Сила трёх»
При подсчёте учитывались прослушивания как на сайтах, так и в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. В общем каталоге сервисов более 25 млн треков сотен тысяч исполнителей.