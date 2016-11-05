Жительница Петербурга решила спуститься с пятого этажа жилого дома в Приморском районе по простыням, связав их в длинную цепочку, дотянувшуюся до земли. Как сообщают очевидцы необычного происшествия, по пути вниз она, скорее всего, задела кабель под напряжением, после чего отпустила простыни и упала.

Какие причины побудили петербурженку спускаться с пятого этажа дома №48/1 на Богатырском проспекте столь необычным способом, доподлинно неизвестно. Кабель, за который она, предположительно, зацепилась, проходит через арку прямо под окнами, где висели простыни.

– Лично я не видел, кто слезал по простыням, – рассказывает Metro житель близлежащего дома Александр. – Со слов соседа, который подходил к сотрудникам полиции, известно, что слезала женщина. На асфальте видна кровь, оборван силовой провод – видимо, она его зацепила. Как я понял, женщина была в ссоре с мужем, он и довёл её до такого поступка. Одним словом, не совсем хорошая семейная обстановка.

Александр не знает, в каком состоянии была женщина после падения, но кое-какая информация об этом у него всё же есть.

– В машине скорой помощи ей делали массаж сердца, – рассказал он.

Как написала в ветке обсуждений инцидента в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга петербурженка Елена Леонова, в доме живут, в основном, малоимущие:

"Этот дом является социальным и большинство семей, живущих в нём, малоимущие и неблагополучные".