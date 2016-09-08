В Петербурге задержан 55-летний мужчина, который чуть не убил свою супругу. Криминальная драма разгорелась ранним утром 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГУВД города.

В одной из квартир дома №14 по улице Шелгунова поссорились муж и жена. 55-летний супруг (ранее судимый и неработающий) стал душить женщину, зажав ей шею согнутой в локте рукой.

- При этом мужчина выкрикивал угрозы убийством, - уточнили в полиции, - Спасаясь, женщина выпрыгнула из окна, из-за чего повредила бедро и не смогла убежать. Мужчина догнал потерпевшую и продолжил душить и угрожать ей.

Женщина вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции Невского района Петербурга задержали злоумышленника и доставили в территориальный отдел.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке.