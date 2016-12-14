17 декабря впервые для всех посетителей свои двери откроет здание кузни на острове Новая Голландия . Старинная конструкция была построена в середине XIX века, инженер - Михаил Пасыпкин.

При Петре Первом здание использовалось в качестве кузни. Здесь ковались инструменты для обработки леса на Галерном дворе.

За долгое время строение сильно пострадало. Поэтому инвесторы проекта "Новая Голландия" в первую очередь законсервировали здание Кузни.

Затем началась длительная реставрация. На протяжении трех лет были восстановлены кирпичные своды и фасады, была полностью заменена кровля и восстановлены деревянные оконные и дверные рамы, каменная лестница с чугунными перилами.

Что касается внутренних коммуникаций, Кузня полностью оборудована современной техникой: оба фасада украсили ажурными чугунными козырьками на литых ножках.

В новейшей истории Новой Голландии в здании Кузни разместятся два проекта: клуб и ресторан Kuznya House и кафе-кулинария "Волконский" DELI.

Как обещают организаторы, в день открытия здания Кузни посетителей ждет множество других сюрпризов.

17 декабря свою работу начинает Новогодний базар. У входа буде встречать пятиметровый Щелкунчик. Сразу за центральным входом у здания "Бутылки" расположатся 14 киосков с подарками, уличной едой и елочным базаром.

В самом центре парка всех гостей будет ждать новогодняя елка. Все павильоны парка украшены еловыми гирляндами и игрушками, а на липовой аллее зажглось 238 рождественских звезд.

Все новогодние каникулы будут работать мастерские Деда Мороза, а также каток.