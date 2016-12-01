C 1 декабря СПб ГУП "Ленсвет" начало украшать город гирляндами. Впереди - около пяти тысяч точек подключения. Как поясняют в пресс-службе ведомства, Московский район украсят свыше 300 светящихся гирлянд, Приморский и Калининский свыше 1000 гирлянд.

Новогодние огни зажгутся на ветвях деревьев, фасадах, над городскими трассами. Праздничная иллюминация общей мощностью свыше 2 МВт будет работать в течение месяца. Праздничная красота еще и экономна - потребляют энергию гирлянды меньше, чем лампы накаливания.

СПб ГУП "Ленсвет" начал работы по подключению новогодних украшений со второго полугодия. Городское предприятие подготовило систему от перепадов напряжения и перегрузок, повреждения проводов новогодних украшений.