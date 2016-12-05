По факту избиения главы муниципального округа "Княжево" в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Нападение на Дмитрия Козлова произошло утром 2 декабря около одного из домов по Бульвару Новаторов. Трое неизвестных в масках избили главу муниципалитета битами и скрылись с места преступления на автомобиле. Стоит отметить, что целью нападения не было ограбление, так как ценные вещи пострадавшего преступники не тронули.

Дмитрий Козлов получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

На главу муниципального округа в Петербурге напали с битами (подробнее)

Как сообщили в главном управлении СКР по Петербургу, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «г,з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в Следственном комитете.