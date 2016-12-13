В Петербурге заработал сервис CrocoDie для iOS и Android. Мобильное приложение, доступное по подписке, сообщит, если на расстоянии 300 метров от вашего припаркованного автомобиля окажется работающий эвакуатор. Получив такое сообщение, владелец сможет перепарковать машину. По нынешнему законодательству, автомобиль нельзя эвакуировать в присутствии владельца, даже если его уже погрузили на эвакуатор.

Ксения Загоскина, основатель и генеральный директор сервиса, утвержает, что CrocoDie не поощряет неправильную парковку.

– Эвакуация была введена как способ убрать автомобили, которые мешают движению, но не как наказание, – рассказывает она. – В итоге эвакуаторы зачастую создают ещё больше пробок на улицах, чем отдельно стоящий автомобиль, а эвакуация с разрешённых и даже с платных парковок уже давно не редкость. Стоит отметить, что предупреждение эвакуации не противоречит нормам действующего законодательства, и московские власти даже планировали реализовать подобный сервис. Правда пока дальше обещаний не пошли.

Приложение платное. Неделя обойдётся в 149 рублей, месяц – в 299, а год – в 2990 рублей. Впрочем, сервис даёт гарантию: если уведомление о работе эвакуатора не пришло и машину все же эвакуировали, пользователь получит компенсацию в размере стоимости эвакуации.

В настоящее время мобильное приложение уже доступно для жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Саратова и Новосибирска.

По данным за 2015 год в Санкт-Петербурге каждый месяц эвакуируют более 20 тыс. автомобилей. Причиной эвакуации далеко не всегда становится нарушение ПДД. При этом опрос CrocoDie показал, что в 40% случаев автомобилисты считают эвакуацию незаконной.