В Петербурге "запахло" снегом. В городе к выходным похолодает до зимних значений. По прогнозам синоптиков, в течение недели в северной столице ожидается понижение температуры воздуха, по утрам - туманы, но без осадков.

В понедельник, 17 октября, в Петербурге ожидается до +6 тепла, переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, давление высокое - до 779 мм рт ст.

В середине недели по утрам в городе возможна дымка и туман, ветер слабый, температура воздуха будет понижаться. Уже в среду вероятен переход через 0 - в ночные часы.

Осадки ожидаются местами и уже в виде снега. Наиболее вероятен снег в выходные. При этом усилится ветер - до 10 м/с. Днем в субботу до +1, в воскресенье –1 градус.