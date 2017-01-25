В среду на Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга заложили корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов», сообщает пресс-служба предприятия.

Второй корабль серии спроектирован ЦМКБ «Алмаз». Представитель нового поколения кораблей ПМО будет обладать противоминным контуром с применением новейших и высокоэффективных гидроакустических станций. Он способен использовать традиционное и тральное вооружение.

Не менее важным преимуществом корабля станет высокая маневренность, а также корпус из монолитного стеклопластика, сформированный с применением метода вакуумной инфузии. Подобная технология – новейшая и используется в России впервые. Масса корпуса в таком случае намного меньше, но, в то же время, срок его службы значительно дольше.

Головной корабль противоминной обороны «Александр Обухов» был передан ВМФ России 9 декабря 2016 года. Другой корабль – «Георгий Курбатов» (первый корабль серии) был заложен 24 апреля. В ближайшее время планируется церемония закладки третьего корабля серии.

Тральщик «Иван Антонов» назван в честь Героя Советского Союза, истребившего во время Великой Отечественной войны 302 гитлеровца в период с 28 декабря 1941 по 10 ноября 1942 года. Антонов обучил меткой стрельбе по вражеским целям 80 снайперов. После войны продолжал службу в ВМФ.