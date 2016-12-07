В Кировском районе Петербурга днём в среду, 7 декабря, возле тротуара загорелась иномарка. Об этом рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" и выложили фото с места инцидента в начале пятого вечера.

- На улице Солдата Корзуна горела "Вольво", пожарные успели вовремя, полностью не сгорела!, - подписали фото свидетели.

Отметим, что последнее время в городе участились случаи пожаров - часто горят машины прямо на парковках в ночное время.

Видео, как мужчина со второй попытки поджёг машины в Петербурге, попало в Сеть