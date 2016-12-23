В инфекционной больнице им. Боткина мужчина скончался от вируса гриппа. Он не являлся жителем Петербурга и работал дальнобойщиком. Кроме того, он не был привит от гриппа и страдал сахарным диабетом.

- Мужчина скончался вскоре после того, как был доставлен в больницу – медики ничем не смогли ему помочь, - сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Татьяна Засухина.

На данный момент в городе превышен эпидемический порог по гриппу. Больше всего страдают от вируса дети школьного возраста – от 7 до 14 лет. В связи с этим Управление Роспотребнадзора рекомендовало усилить противоэпидемические мероприятия.

- В школах дети будут проходить определенный фильтр: медицинские работники будут выявлять учащихся с признаками ОРВИ и отстранять от занятий, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. – Кроме того, если в классе или школе отсутствует более 20 процентов учеников, нами рекомендовано на наделю прервать образовательный процесс.

В стационарах также уже начали вводить ограничительные меры. В детских поликлиниках рекомендовано принимать пациентов с признаками ОРВИ в отдельных кабинетах, а персоналу носить маски. Между тем врачи надеются, что приближающиеся новогодние каникулы остановят надвигающуюся на город эпидемию гриппа.