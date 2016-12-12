Инцидент с ранением двух пассажиров электрички Петербург-Тосно произошел еще 31 октября 2016 года. Нападавшие задержаны сотрудниками транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

Хулиганами с ножами оказались двое жителей Колпино, одному 38 лет, другому - 40. Один из них ранее судим за вымогательство и грабеж. Мужчины уже дали признательные показания, следствие продолжается.

Напомним, криминальный инцидент случился в тамбуре электрички «Санкт-Петербург – Тосно».

- В результате конфликта двое неизвестных нанесли двум пассажирам ножевые ранения и побои различной степени тяжести, а затем скрылись с места преступления, - сообщили Metro в

СПБ ЛУ МВД России на транспорте, - Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и они были помещены в реанимационное отделение одной из больниц Петербурга.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».