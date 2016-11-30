Ртуть в Петроградском районном суде Петербурга разлила подсудимая в деле о мошенничестве, сообщает пресс-служба главного управления СКР по Петербургу.

Напомним, в октябре 2016 года разлив ртути был обнаружен в здании Петроградского суда на Съезжинской улице. Предельно допустимая концентрация паров ртути была превышена в 28 раз. Здание суда было закрыто, все судебные заседания отменили.

- На полу, напротив кабинета председателя суда, было обнаружено 0,3 кг ртутьсодержащего вещества, - рассказали в ведомстве.

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Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, ртуть в здании суда в Петербурге разлила 59-летняя Хафиза Ахматшина, которую судили за мошенничество. Заседания проходили в Петроградском районном суде.

Ахматшина, притворявшаяся риелтером, похитила 450 тысяч рублей. Она разлила ртуть в здании суда, чтобы сорвать слушания по делу. Однако позже суд все же вынес мошеннице приговор, назначив ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Теперь петербурженке придется отвечать за еще одно преступление. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

- В настоящее время в отношении Ахматшиной избрана мера пресечения, решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - заявили в ведомстве.