В Петербурге полицейские поймали банду угонщиков, требовавших с хозяев денег за возврат похищенных автомобилей. Причем специализировались преступники исключительно на машинах марки "Мазда", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

28-летнего петербуржца, возглавлявшего преступную группу, сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в краже автомобиля ещё в июне 2016 года.

Позже сыщики задержали ещё троих участников банды угонщиков, специализировавшейся на кражах автомобилей "Мазда" и возвращении их владельцам за деньги.

Банда угонщиков с октября 2014 года по февраль 2015 года, по данным полиции, совершила 5 краж автомобилей "Мазда" в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.

- Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее задержанный лидер преступной группы содержится в следственном изоляторе, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время сыщики проводят оперативно-розыскные мероприятия по изобличению и задержанию остальных участников преступной группы, а также устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности.