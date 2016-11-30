В Сеть попало видео на котором мужчина очень похожий на Никиту Джигурду занимается сексом с неизвестной женщиной. Главный герой видео называет свою партнёршу "Люськой". Она же в свою очередь никак не реагирует на происходящее. Пользователи, посмотревшие запись, предположили что на видео Джигурда занимается интимом с подругой своей жены Марины Анисиной ныне покойной Людмилой Браташ. Лицо женщины на видео не показано, пользователи уверены, что она находится в бессознательном состоянии. Также и не...