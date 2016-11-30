Учитель из Петроградского района задержан по подозрению в сексуальном насилии над подростком.
Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", заявление матери 13-летнего мальчика поступило в Следственный комитет 18 ноября.
Женщина утверждает, что двумя днями ранее в кабинете коррекционной школы 43-летний учитель труда надругался над её сыном-семиклассником.
29 ноября СК возбудил уголовное дело по статьи 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет".
По поручению следователя сотрудники полиции накануне задержали подозреваемого трудовика.