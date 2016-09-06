Полиция Выборгского района вечером 5 сентября задержала двух мужчин, которые подозреваются в грабеже и попытке изнасилования, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отделение полиции около 22.30 обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала, что двое неизвестных подошли к ней на Студенческой улице и вырвали сумочку, в которой находились документы, две банковский карты и одна тысяча рублей. Обратившись в полицию, пострадавшая описала приметы грабителей.

Машина патруля засекла мужчин, подходящих под описание. Были задержаны двое 24-летних молодых людей, и потерпевшая опознала нападавших.

Вскоре в отделение обратилась ещё одна петербурженка, которая сообщила, что на Кантемировской улице у станции метро Лесная на неё напали, потащили в кусты и пытались изнасиловать двое со схожими приметами. Женщине удалось отбиться от насильников и привлечь внимание прохожих криком, после чего нападавшие скрылись.

Выяснилось, что задержанные молодые люди причастны к обоим преступлениям.

В данный момент следствие решает вопрос о возбуждении уголовных дел.