Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу, примерно в 14:50 в четверг, 1 сентября, наряд группы задержания вневедомственной охраны во время патрулирования схватил у дома №3, корпус 2, по улице Нахимова 44-летнего гражданина.

Правоохранители ранее увидели, как мужчина перевозил на тележке две секции металлического забора.

При виде патрульной машины он заметно занервничал и попытался скрыться, но полицейские его поймали.

Позже правоохранители установили, что незадолго до задержания петербуржец украл несколько секций ограды у детского сада на Гаванской, 5.

Всё похищенное у злоумышленника изъято. Сама вор находится в территориальном отделении полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.