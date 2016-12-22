В Петербурге трое злоумышленников вымогали у жителя Невского района крупную сумму якобы в счёт долга, сообщает ГУ МВД по Петербургу.

Трое мужчин напали на 29-летнего петербуржца. Вымогая 600 тысяч рублей, они выстрелили в него три раза из огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Угрожая расправой, преступники заставили мужчину отправиться к его знакомой, где отняли у него 100 тысяч рублей, ключи и документы от его автомобиля "Киа Сид" и заставили написать расписку на сумму 500 тысяч рублей в счёт несуществующего долга.

Вымогателей задержали на следующий же день после обращения пострадавшего в полицию. Ими оказались трое безработных 34 и 37 лет, без регистрации в Петербурге.

У преступников изъяли ключи и документы на похищенный автомобиль "Киа Сид" и расписку от имени потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".