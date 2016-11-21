В Петербурге нашли женщину, накопившую долг по алиментам в размере 189 тысяч рублей. Алиментщицу также разыскивала полиция за оскорбление представителя власти.

В УФССП по Петербургу рассказали, что мама 8-летней девочки ведет асоциальный образ жизни. Женщина не раз отбывала наказание за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и была лишена родительских прав.

Дочь петербурженки была передана под опеку бабушки, однако мать по решению суда должна была выплачивать алименты на содержание ребенка. Свои обязательства женщина не выполняла, накопив внушительный долг.

- Так как никакие убеждения и принудительные меры судебных приставов не оказали воздействия на алиментщицу, работниками службы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил ей наказание в виде административного ареста на 10 суток, - сообщили в ведомстве.

Женщина не имеет определенного места жительства. Тем не менее, судебным приставам удалось найти алиментщицу.

- Впоследствии оказалось, что женщина находилась в федеральном розыске за совершение преступления по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), поэтому после отбытия административного ареста передана сотрудникам МВД, - отметили в УФССП.