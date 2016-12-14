В 2016 году в Петербурге открылось больше ресторанов и заведений общепита, чем прекратило работу. Это произошло впервые с 2013 года, несмотря на продолжающееся сокращение доходов населения на фоне кризиса, рассказал на мероприятии BestBreakfast Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ». Всего за почти 12 месяцев в городе стало на 270 ресторанов больше. Выбыли из борьбы только 126 штук (то есть втрое меньше, чем в 2015 году).



Рынок растёт, в первую очередь за счёт развития эконом-формата: столовых, закусочных и особенно стрит-фуда (небольшие заведения без посадочных мест или с небольшим их количеством), а также пабов и гастропабов (с полноценным меню, детскими комнатами).



– При этом особую активность мы наблюдаем в спальных районах, – рассказывает эксперт. – Связано это с тем, что в центре стало меньше вакантных помещений. В конце 2014 – начале 2015 года там закрылось много бутиков, магазинов. Эти помещения занял общепит. Теперь рестораторы двинулись в спальные районы.

По словам Ступникова, в Петербурге параллельно в два раза сократилось число заведений общепита, которые закрывают в первые полгода после открытия. Если раньше показатель доходил до 6–7%, то теперь он находится в районе 3%.



Алексей Фурсов, владелец крупной сети заведений азиатской кухни, отмечает, что, несмотря на позитивные цифры, бороться за потребителя бизнесу становится всё сложнее.



– Денег на рынке стало меньше – как из-за падения доходов населения, так и по причине растущей конкуренции между заведениями, – говорит он. – К примеру, в оживлённом районе на Московском проспекте рядом с парком Победы в ноябре почти ни один ресторан не извлёк прибыли. Поэтому сегодня рестораторы идут в премиальный сегмент. Там ещё остались деньги.

В настоящий момент на сегмент общепита приходится около 24% объектов стрит-ритейла на основных торговых улицах, рассказал Metro Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. К ним относятся Невский проспект (включая Старо-Невский), Садовая, Б.Конюшенная улицы, Каменноостровский, Владимирский проспекты, Большой пр. П.С., Средний пр. В.О., Рубинштейна, Московский пр.

– Из всех предприятий общепита на этих основных торговых улицах около 44% приходится на различные кафе, 21% - на бары и пабы, по 17% - на классические рестораны и предприятия fast food, – комментирует эксперт. – В целом общепит занимает лидирующие позиции в структуре новых открытий в стрит-ритейле в центре города, что в том числе обусловлено ростом туристического потока в город. При этом наблюдаются сезонные колебания: если в 1-3 кварталах доля кафе и ресторанов в структуре открытий составляла 28-37%, то с приближением зимы она снизилась до 22% в 4-м квартале.