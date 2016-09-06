Речь идет лишь об участке Большой Морской от Невского проспекта до арки Главного штаба. Он стал пешеходным еще с августа 2015 года – такова была инициатива общественного движения «Красивый Петербург». Однако конкурс на лучший проект благоустройства улицы Cмольный объявил лишь в июне 2016-го.

- Некоторые проекты вызвали у жюри сомнения в связи с перегруженностью деталями, - сообщил член жюри, глава КГИОП Сергей Макаров. - Их авторы слишком много внимания уделили мелочам, забыв о том пространстве, над которым они работали.

В итоге в первом туре конкурса победителя выбрать не удалось – состоялся второй тур. В него вышли пять проектов. Вчера победу присудили проекту, который, по словам Cергея Макарова, наиболее аккуратно и тактично подошел к пространству на Большой Морской улице. Он принадлежит архитектурной мастерской «АМ-ТРИ» и архитектурному бюро «Хвоя». Одним из авторов проекта стал главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин, который с самого начала предлагал сделать этот участок улицы аванзалом музея под открытым небом.

- Конечно же, наш проект я показывал директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, - признался Валерий Лукин Metro. - И он сказал: не портишь улицу - значит, все хорошо.

Главные изменения, которые произойдут на Большой Морской - новое мощение в виде больших концентрических кругов, символизирующих амфилады Эрмитажа. Также проект предполагает появление гранитных скамеек, а также установленное в контейнерах озеленение. Встречать пешеходов в начале улицы будет необычный фонтан в виде низкой гранитной плиты, из центра которой истекает вода и распространяется по всей ее плоскости.

Впрочем, у жюри есть несколько пожеланий к авторам проекта. Например, оно предлагает доработать конструкцию фонтана. Также оно просит, чтобы архитекторы подумали о внешнем виде урн. Ведь на этой улице расположен известный фаст-фуд.

Сами авторы оценивают своей проект в 40 миллионов рублей. До конца года им предстоит его доработать с учетом пожеланий жюри. Начнется благоустройство улицы в 2017 году. Однако до этого должна быть составлена смета проекта и решен вопрос с выделением финансирования.