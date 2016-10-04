6 октября на сцене «Юбилейного» состоится концерт «25 лет тишины», посвященный 25-летию со дня гибели певца Игоря Талькова.

В день смерти Игоря Талькова на сцене ДС «Юбилейный» выступят звезды, которые исполнят знаменитые песни музыканта – Ольга Кормухина, Родион Газманов, Максим Леонидов, Татьяна Буланова, Александр Иванов и группа «Рондо» и множество других. Все они готовят особый сюрприз, который представят петербургской публике.

Главным действующим лицом на этом концерте станет сын Талькова, Игорь Тальков-младший. Они исполнит песни знаменитого отца и собственные композиции.

«25 лет тишины». ДС «Юбилейный» Начало в 19.00

Подробности в группе «Вконтакте»: https://vk.com/event123257475