В Петербурге появится первый прибор, измеряющий, сколько в воздухе сильно пахнущих примесей: фенола, бензола, толуола, этилбензола и других углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию и охране окружающей среды.

Прибор называется хроматограф. Он будет установлен в Приморском районе, на Новосельковской улице д. 23, из-за многочисленных жалоб местных жителей на неприятные запахи.

- Оборудование будет запускаться в работу дистанционно в момент, когда жители района сигнализируют на предприятие "СФ "Минерал" о появлении резкого запаха. Подобных приборов нет ни на одной станции мониторинга, - говорится в сообщении пресс-службы.

Поставка нового оборудования ожидается в конце октября.