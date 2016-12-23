Утром 23 декабря в период с 8 до 11 часов в Петербурге ожидается усиление ветра, предупреждают в МЧС.

Порывы южного и юго-западного ветров составят 12-15 м/с.

Горожанам рекомендуется убрать с балконов вещи, плотно закрыть окна, двери, чердачные люки.

Водителям в МЧС рекомендуют убирать машины в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам также стоит держаться подальше от деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.