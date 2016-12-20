В Петербурге в ближайшие дни сохранится плюсовая температура воздуха. Синоптики прогнозируют, что оттепель задержится в городе как минимум до конца предпоследней недели года. Днем и ночью столбики термометров покажут +1-3 градуса, но при этом усилится ветер.

По прогнозам, в среду, 21 декабря, осадков в Петербурге не ожидается, атмосферное давление начнет понижаться. Ветер усилится в четверг и пятницу - до 13 м/с, вероятны обложные дожди.

В последние выходные года - 24 и 25 декабря - в Петербурге до +3, ветер сохранится свежим - до 11-14 м/с, временами вероятен дождь со снегом. Давление низкое - 747 мм рт столба.

По предварительным данным, зима вспомнит о том, что пора вступать в свои права в Петербурге в канун Нового года. Небольшое похолодание ожидается 27-29 декабря, но какой будет новогодняя ночь в Петербурге, пока точно не может сказать никто.