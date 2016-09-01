Погода в Петербурге в первый день осени 1 сентября остается вполне комфортной. Дождей синоптики не обещают, но и солнца будет маловато. В течение дня небо будет затягивать тучами, а также усилится ветер. Температура воздуха - 17-19 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС в Санкт-Петербурге, 1 сентября, начиная с 15-18 часов, на высоте 25 метров ожидается усиление юго-западного ветра 12-15 м/с.

Погоду на второй день осени синоптики прогнозируют сухую и теплую - до +20, временами будет выглядывать солнце, осадки маловероятны, ветер умеренный.

Суббота также ожидается теплой и без осадков. Дожди могут вернуться в Петербург в воскресенье. 4 сентября сменится ветер, немного похолодает и пройдут сильные ливни.

С прохлады начнется и следующая рабочая неделя - в течение дня не выше +15 градусов.