Днем 30 декабря в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

"Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 30 декабря, начиная с 14–17 часов, ожидается усиление порывов западного и юго-западного ветров до 12–16 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, оттепель, которая вновь наступила в Петербурге, продержится несколько дней.

Свежий ветер сохранится в северной столице и 31 декабря. Кроме того, в последний день 2016 года в Петербурге ожидается обложной дождь. Осадки прекратятся к вечеру.

В новогоднюю ночь-2017 в Петербурге будет до +5 градусов, без осадков, ветер в порывах до 11 м/с, низкое давление - 748 мм рт столба.

По предварительным данным, погода начнет меняться на зимнюю лишь 2 января. Похолодает до -4 градусов, но осадки маловероятны.

К 4 января в Петербурге столбики термометров опустятся до -13 градусов, при этом будет дуть сильный ветер.