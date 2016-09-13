Сильный холодный ветер ожидается 13 сентября в Петербурге. С предупреждением о непогоде обратились к горожанам в МЧС города.

"По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС 13 сентября с 12-15 часов на высоте 25 метров ожидается усиление северо-западного, северного ветра 12-14 м/с," - говорится в сообщении пресс-службы спасателей.

Сильный ветер во вторник, 13 сентября, в Петербурге разгонит облака, и над городом будет светить яркое солнце. Температура воздуха поднимется до +18 градусов в дневные часы, осадков не ожидается.

В среду, 14 сентября, в Петербурге немного похолодает. Днем будет всего +15 градусов, ветер останется свежим и прохладным, но обойдется без дождей.

Понижение температуры воздуха в Петербурге продолжится. К выходным днем будет всего +13, но малооблачно и без осадков.