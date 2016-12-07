Перед судом в Петербурге предстала управляющая магазина "Самсунг" Юлия Майорова.

Как сообщает городская прокуратура, суд установил, что с декабря 2015 года по апрель 2016 года петербурженка использовала свое должностное положение и оформляла фиктивный возврат смартфонов в программе "1С". Таким образом женщина похитила более 450 тысяч рублей.

В мае 2016 года мошенница украла 2 смартфона на общую сумму более 80 тысяч рублей, оформив от имени продавца магазина их продажу в кредит. При этом фактически кредитный договор Майорова не оформляла.

Женщина обвинялась в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также в растрате.

- В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала, возместила причиненный ущерб, - отметили в прокуратуре.

Суд признал Майорову виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание по совокупности преступлений на 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.