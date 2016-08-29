По информации ведомства, в августе на территорию РФ в морской порт Северной столицы из Чехии автомобильным транспортом поступил груз, заявленный как соевые сливки и соевое молоко. Общий вес продукции составил порядка 6, 750 тонн.

Должностным лицам управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти этот товар не предъявлялся.

В результате экспертизы пищевой продукт был квалифицирован как товар, запрещенный к ввозу на территорию России по закону о продуктовом эмбарго.

Всё санкционное сухое молоко в результате было уничтожено на полигоне твёрдых бытовых отходов «Новый свет» в Гатчинском районе Ленобласти.

