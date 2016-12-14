Петербургские фотографы, у которых в начале декабря изъяли сов и енотов, получили максимальные штрафы, сообщает городской комитет по природопользованию.

14 декабря были рассмотрены административные дела о незаконном использовании ушастых сов и енотов-полоскунов с целью наживы.

Измученные животные были изъяты у фотографов возле Исаакиевского Собора и у Спаса-на-Крови. Уличные "бизнесмены" предлагали туристам сфотографироваться с енотами и совами. Один снимок стоил 300 рублей.

Всего инспекторы комитета в начале декабря забрали 5 сов и 3 енотов. Все животные, по словам ветеринаров, находились в очень плохом состоянии из-за неправильного содержания и кормления.

- По административным делам гражданам вменялись нарушения ст. 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира", ст. 34 "Виды и способы пользования животным миром", ст. 40 "Права и обязанности пользователей животным миром" федерального закона о животном мире, - отметили в комитете.

Максимальное наказание за эти нарушения – штраф в размере 1 тысячи рублей.

Женщины, дважды задержанные у Исаакиевского Собора за незаконное использование сов, хоть и оказывали сопротивление при изъятии птиц, свою вину при рассмотрении дел признали. Они заплатят штраф в двукратном размере.

Остальные фотографы свою вину не признали. Интересно, что при рассмотрении дел о енотах, которых забрали у мучителей в разных местах города, ответчики предоставляли один и тот же ветеринарный паспорт.

Все обвиняемые были признаны виновными и получили максимальные штрафы. Сов и енотов решено вернуть в собственность государства.

Петербургские фотографы, у которых изъяли сов и енотов, также ответят за жестокое обращение с животными. Административные дела в отношении нарушителей возбудили Управление ветеринарии и Комитет по вопросам законности и правопорядка правительства Санкт-Петербурга.