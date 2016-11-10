На Московском вокзале один турист украл у другого чемодан, чтобы остаться в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО, транспортные полицейские по "горячим следам" раскрыли кражу имущества у 23-летнего мужчины.

Потерпевший ужинал в кафе на Московском вокзале в Петербурге. Он отвлекся на телефонный звонок, а вернувшись, обнаружил пропажу чемодана.

В чемодане находились личные вещи на общую сумму 20 тысяч рублей.

Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, укравшего чемодан у туриста. Им оказался 39-летний уроженец Новосибирской области, остановившийся в одном из хостелов в Петербурге.

Кражу он объяснил желанием задержаться в Северной столице. Похищенные денежные средства он планировал потратить на отдых в Петербурге.

В отношении туриста, укравшего чемодан на Московском вокзале в Петербурге, возбуждено уголовное дело.