На Большой Морской нашли труп мужчины в мусорном контейнере. На помойку во двор дома № 13 его вынесли бездомные. Сделали они это по просьбе женщины, проживающей в одном из домов на Разъезжей улице. Ею оказалась Наталья Степанова 1972 года рождения.

Как сообщает следственный комитет Петербурга, погибший мужчина накануне выпивал вместе со Степановой в квартире. Однако между сожителями возникла ссора. 44-летняя женщина дважды ударила ножом мужчину.

Через двое суток после случившегося Степанова нашла бездомных, которые за вознаграждение- четыре тысячи рублей, спиртное и продукты - согласились вынести труп на мусорку, пронеся "груз" через несколько кварталов.

В результате оперативных мероприятий Степанова была задержана. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения. Кроме того, устанавливаются лица, укрывавшие преступление.