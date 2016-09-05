В ночь на 5 сентября в отделение полиции Красносельского района поступило сообщение от 45-летнего уроженца Киргизии. Мужчина, работающий таксистом, рассказал, что его избили, ограбили и угнали автомобиль, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По информации пострадавшего, у дома № 51 по Среднеохтинскому проспекту к нему в машину марки "Chevrolet Lanos" сели три клиента "азиатской внешности" и велели ехать к дому № 77/7 по Большому Сампсониевскому проспекту. Во дворе дома пассажир, сидевший сзади, набросил на шею водителя ремень и стал душить. Другой грабитель приставил к голове пострадавшего пистолет. Вскоре преступники стали избивать мужчину, пока он не потерял сознание.

Добычей троицы стал автомобиль, дневная выручка в размере 10 тысяч рублей и мобильный телефон. Придя в себя, таксист сразу обратился в полицию.

Полиция района проверяет адрес, с которого был сделан заказ.