Расследование уголовного дела в отношении преподавателя детско-юношеской спортивной школы, обвиняемого в мошеннических действиях, завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2015 году 34-летний тренер-преподаватель одной из детско-юношеских спортивных школ Красносельского района Санкт-Петербурга, организуя поездку учащихся на турнир среди мальчиков и девочек собрал с родителей денежные средства в размере от 5000 рублей до 15000 рублей, всего на общую сумму более 151 тысячи рублей.

При этом предприимчивый тренер знал, что поездка финансируется за счет администрации школы. Получив деньги под отчет, мужчина ввел родителей в заблуждение и собранные с них средства присвоил себе.

- В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый был полностью изобличен в совершенном преступлении. Похищенные денежные средства возвращены потерпевшим, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время дело тренера-мошенника направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.