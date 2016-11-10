Известная петербургская художница Ирина Романовская снова "в тренде". Она отметила победу Дональда Трампа, нарисовав его портрет в своей фирменной манере - грудью.

- Я следила за выборами в Америке и надеялась, что победит Трамп. Поздравляю его! Я рада, что он победил, мне показалось, что он хорошо относится к России и что-то говорил о сотрудничестве с Путиным, поэтому, я думаю, все будет прекрасно и очень надеюсь на улучшение политических отношений между Америкой и Россией. Давай, Трамп, не подведи, Россия в тебя верит! - заявила Metro художница.

Для создания портрета Дональда Трампа Ирина использовала яркие цвета. Как она отмечает, чтобы подчеркнуть неординарный образ политика. Картину Романовская назвала "Трамп Президент".

Петербургская художница известна тем, что рисует политиков отпечатками тела и грудью.

Ранее Ирина Романовская уже изобразила американского лидера Барака Обаму, футболиста Лионеля Месси, актёра Леонардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, музыканта Сергея Шнурова и многих других.

Портрет Шнурова, нарисованный грудью, продали на аукционе "Искусство за бухло" за 25 бутылок

Художница разработала свои авторские приемы для создания уникальных картин, но пока их никому не раскрывает. Работы Романовской пользуются спросом - много заказов как в России, так и за рубежом.