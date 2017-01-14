В Петербурге стена фабрики имени Крупской обрушилась на спортивный комплекс РЖД "Локомотив", расположенный по улице Заслонова. Видео того, что осталось после падения, сделал один из очевидцев.

Как выяснилось, кирпичи засыпали раздевалки спорткомплекса. Два здания - спорткомплекса и бывшей кондитерской фабрики - находятся в непосредственной близости друг к другу.

"Локомотив" состоит из двух комплексов – бассейна и стадиона, который и примыкает к территории фабрики.

Как сообщают СМИ, пострадавших нет, так как в момент обрушения людей в раздевалках не было. Последствия обрушения должны быть устранены в течение недели. Спорткомплекс работает.