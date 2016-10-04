В городе стартовал осенний месячник по благоустройству, который продлится до конца месяца. Дороги и тротуары, а также сады, парки и скверы накануне зимы очистят не только от мусора, но и от листвы.

– Для нас с 1 по 30 октября – основной уборочный период, – рассказала Metro Ольга Шумилова, начальник отдела учёта и контроля за объектами зелёных насаждений общего пользования Комитета по благоустройству. – Однако сгребание листа будем осуществлять до первого снега. А подчистку того, что не успеем убирать, по традиции проведём весной.

Сжигание листвы и даже её компостирование в городе строго запрещены. Согласно нормативам, её подлежит вывозить на полигоны твёрдых бытовых отходов. Нарушителей ждут штрафы.

– Накладывать их могут сотрудники районных администраций, Роспотребнадзора и МЧС, – продолжает Ольга Шумилова. – Однако за последние годы не было случаев, чтобы на территории садов и парков эти требования нарушались и кто-то жёг листву.

Ольга Шумилова, начальник отдела учёта и контроля за объектами зелёных насаждений Комитета по благоустройству:

- Норма о запрете сжигания листвы, как и сжигания мусора, действует на территории нашего города очень давно. Листья являются сорбентом всех вредных веществ, которые присутствуют на наших улицах в больших количествах. Поэтому они должны подлежать утилизации. Если же мы оставим листья на газонах, все загрязнения снова окажутся в почве.